Cocaïne saisie au Port : Les mis en cause risquent la Chambre criminelle Il y a du nouveau dans l’affaire de la drogue saisie au port de Dakar. Les personnes interpellées dans cette affaire ont, en effet, bénéficié d’un retour de parquet dans la nuit du 25 au 26 juin dernier. Il s’agit de 4 Sénégalais, 5 étrangers dont un couple allemand, 2 Italiens (le commandant et le capitaine du bateau) et le directeur de Dakar Terminal, de nationalité française.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, informe L’Observateur, ils risquent la Chambre criminelle, si le juge d’instruction maintient les chefs d’inculpation de délits d'association de malfaiteurs, contrebande, importation sans déclaration de marchandises, trafic international de drogue, complicité séditieuse pour conspiration interne en milieu portuaire avec un réseau organisé transfrontalier…, entre autres.



Le Procureur a d’ailleurs déjà requis le mandat de dépôt contre eux.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos