Cocaïne saisie au large de Dakar: Le dangereux et puissant “Boss” identifié

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 08:05 | | 0 commentaire(s)|

Du nouveau dans l'affaire de la cocaïne saisie en haute mer par la marine nationale. En effet, renseigne Libération, le présumé cerveau de ce sulfureux dossier a été identifié. Il est surnommé "Le Boss" par ses ouailles et les membres du milieu interlope.

Mais, les personnes arrêtées, qui ont été interrogées par les enquêteurs, ont peur de révéler sa véritable identité, craignant pour leur sécurité. Les suspect décrivent « Le Boss » comme un homme puissant et dangereux qui fait peur à tout le monde.

Au total, 750kg cocaïne ont été saisis dans la nuit du samedi 31 octobre par la marine sénégalaise appuyée par la Gardia Civil Espagnol, à 120 km de Dakar. Les trafiquants à bord de deux embarcations.Du nouveau dans l'affaire de la cocaïne saisie en haute mer par la marine nationale. Il s'agit de Lamghmouri Said, Faisal Bout Baur et Amadou Mboup, Athie, Sean Robert Chapman, John Silos. Le parquet a transmis le dossier au Doyen des juges, pour l'ouverture d'une information judiciaire.

