Cocaïne saisie par la marine : Deux vacanciers dans le viseur des enquêteurs Amadou M, un Français d'origine sénégalaise, et Fayçal G., Français d'origine marocaine, sont dans le viseur des enquêteurs dans l’affaire de la cocaïne saisie par la marine sénégalaise. Ils sont soupçonnés d’être de connivence avec les passagers de la première embarcation, et devaient réceptionner, en mer, une partie de la drogue destinée au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce qu’indique Libération, ajoutant que les deux vacanciers ont quitté Somone le même jour, à bord du bateau avant de railler la Voile d'or et se sont retrouvés au même endroit où la drogue a été saisie. Face aux enquêteurs, ils ont toutefois, soutenu qu'ils se sont perdus en mer et que leur embarcation est tombée en panne.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos