Cocaïne saisie par la marine : Le Dg d'une grande société arrêté, un directeur à la Cfao entendu L'affaire de la cocaïne saisie en mer par la marine nationale n’a pas encore livré tous ses secrets. Libération annonce, en effet, que le Directeur général d'une société, filiale d’un groupe français, basée à Dakar, a été arrêté et placé en garde-à-vue.

Il lui est reproché d'avoir intervenu auprès d'une connaissance à la Cfao pour faciliter l'achat du moteur du bateau de plaisance dans lequel se trouvaient Faisal Bout Baur et Amadou Mboup, arrêtés dans cette affaire.

un directeur à la Cfao, a également été interrogé à titre de témoin pour savoir les conditions dans lesquels le moteur a été acheté, ajoute le journal.



