Cocaïne volée au Port: Un marchand ambulant fait de graves révélations Daouda Bâ, un marchand ambulant, arrêté dans l'affaire de la drogue volée au Port de Dakar, a fait de graves révélations sur la drogue volée au Port de Dakar lors de son audition, selon "Libération".

Le marchand ambulant souligne, en effet, n’être qu'un simple courtier, et a même proposé aux enquêteurs de les conduire auprès du propriétaire de la drogue qui l'attendait à la station Shell de l'unité 17 des Parcelles Assainies.



A l’en croire, ce dernier, Ousmane Barry, plus connu sous le nom de "Kaw", lui avait demandé de lui trouver un client, pour lui refiler une importante quantité de cocaïne acquise au Port de Dakar.



Poursuivant ses aveux, Bâ admet avoir pris une première quantité de drogue estimée à 100 grammes qu'il a vendu à un certain Baïdy, un baron du trafic de drogue, habitant à Fann Hock, qui sera cueilli à son tour.



Deux prélèvements faits sur les 28 grammes retrouvés sur Daouda Bâ et sur les 691,7 grammes saisis au domicile de "Kaw", vont prouver que la drogue retrouvée sur ces personnes est la même que celle saisie au Port.

