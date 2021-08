Cofina Sénégal démocratise l’accès au logement

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Août 2021 à 02:08 | | 0 commentaire(s)|

La Compagnie financière africaine (Cofina) inaugure une nouvelle ère en proposant des crédits pouvant atteindre 15 millions de francs Cfa avec des maturités de 10 ans. Très dynamique depuis sa création, il y a 5 à 6 ans, dans le financement des Petites et moyennes entreprises (Pme), Cofina élargit son champ d’intervention. Désormais elle contribue à la politique nationale du logement pour une offre plus que attractive.



Et cela, grâce à la signature, le vendredi 2 juillet 2021, avec la Caisse régionale de refinancement hypothécaire (Crrh) de l’Uemoa, d’une convention de refinancement de prêts à l’habitat qui porte sur un montant de 2 milliards de francs Cfa.



Le directeur général s’en explique pour Lejecos : « les acteurs du secteur informel à qui Cofina accordait des financements ont maintenant professionnellement grandis avec nous et se portent mieux en augmentant leurs activités. » Mame Alassane Dia confie qu’à un moment donné, ceux qu’ils accompagnent, aspirent, au plan personnel, à accéder au logement qui était, jusque-là, un produit que Cofina n’avait pas mis au-devant de la scène.



Pour cause, M. Dia évoque le fait que Cofina n’avait pas de ressources longues pour pouvoir faire des crédits de 6 ans à 10 ans. Une contrainte qui devient un vieux souvenir. Les 2 milliards de francs Cfa que la Cofina vient de décrocher sont passés par là.



C’est pourquoi, il s’est « réjoui » de l’initiative de la Caisse régionale de refinancement d’hypothécaire de l’Uemoa (Crrh-Uemoa) qui va leur donner les moyens et les leviers pour pouvoir accompagner ceux qui cherchent à avoir un logement avec des crédits accessibles et à des maturités longues.



« Il me plait ici d’insister sur le fait que ce sont des ressources à dix ans pas trois ans ni cinq ans comme c’est l’usage. », précise le partenaire de Cofina et directeur général de la Crrh-Uemoa.



Christian Agossa insiste, tout de même, sur le bon usage de ces ressources. Cela veut dire, pour M. Agossa, « faire des prêts de 15 millions de francs Cfa au maximum, à des ménages solvables sur une durée de 10 ans au maximum et avec un taux d’intérêt limité à 400 points de base en sus du coût du refinancement que nous vous consentons à 6,5% l’an ».



Accéder au logement est devenu une réalité. Et pas seulement ! Mais avec des avantages qu’offre la Cofina, notamment liés à la durée de remboursement des crédits (jusqu’à 10 ans), à l’accessibilité de ces crédits (à moindre coût) et à la simplicité des procédures.



C’est un jour heureux pour le secteur de la microfinance en général ! Se réjouit le directeur général adjoint de l’Alliance de crédit et d'épargne pour la production (Acep).

Souleymane Sarr félicite Cofina, notamment, son directeur général Mame Alassane Dia « pour la signature de cette convention de refinancement visant à permettre à nos populations d’acquérir des logements sociaux ». Cela, renseigne selon M. Sarr, l’engagement de Cofina dans le programme de logements que l’Etat a bien voulu mettre en place.



Pour ce membre du Conseil d’administration de l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (Apsfd), cette convention de refinancement revêt un sens assez particulier d’autant plus que ce sont des ressources avec une maturité longue qui permettront à Cofina de pouvoir financer l’acquisition de logements de façon accessible et soutenable pour nos populations.



M. Sarr a salué la pertinence de cette initiative et remercier aussi la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l’Uemoa (Crrh-Uemoa) qui, dit-il, a bien voulu mettre en place un compartiment Sfd à côté de celui des banques afin que « nous puissions aussi accéder aux ressources à long terme pour financer le logement social et le logement économique ».

Lejecos Magazine

















Source : C’est fait ! Cofina Sénégal prend pied dans le secteur de l’habitat. Et comment ? Avec des conditions qui défient toute concurrence : simples, accessibles, à moindre coût et avec des maturités longues.Source : https://www.lejecos.com/Cofina-Senegal-democratise...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos