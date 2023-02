Cohésion nationale: Les Républicains « Doomi Rewmi » demande plus de vigilance aux jeunes Les leaders de la Coalition Les Républicains « Doomi Rewmi » ont réfléchi sur les conditions de mise en œuvre du plan d’actions de leur tournée nationale de remobilisation des militants et sympathisants. Cette initiative consiste à redynamisation des instances. Ces leaders s’indignentaussi, des propos incongrus, irrévérencieux, irresponsables et incendiaires d’une opposition fasciste.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2023 à 14:37 | | 0 commentaire(s)|

Les leaders se sont indignés des propos incongrus, irrévérencieux, irresponsables et incendiaires d’une opposition fasciste, dont le seul mobile est de défier les institutions de la République, de saper les fondements de la Nation et de sabrer la cohésion nationale afin d’assouvir son projet funeste de brûler le pays sous l’autel d’une piteuse victimisation. Sur ce, elle prend à témoin l’opinion publique nationale et internationale, tout en attirant l’attention de l’ensemble des patriotes du pays et demande à la justice de faire sereinement son travail.



Et, ces leaders demandent aux jeunes à plus de vigilance à cette opposition qui n’a aucune perspective ni aucun projet de société à leur offrir si, ce n’est que « Sweet Beauty ». Ainsi, elle dénonce les propos irresponsables tenus par Alioune Tine, qui à défaut d’appeler à la retenue, au respect des institutions, notamment la dame justice, chercherait plutôt à attiser le feu en parlant de « Guerre civile ».



Ainsi, la conférence des leaders se félicite de la clairvoyance et du leadership du Président Macky Sall d’avoir permis au Sénégal de co-organiser avec la Banque africaine de développement un sommet international afin de libérer le potentiel de production alimentaire du continent pour se nourrir en suffisance et contribuer à nourrir le reste du monde.











