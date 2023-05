Cohésion nationale : Serigne Mountakha envoie une délégation à Macky Sall au Palais

Le Khalife général des Mourides est préoccupé par la situation politique du pays. Serigne Mountakha Mbacké a, en effet, envoyé hier à Dakar, une importante délégation pour remettre au chef de l’Etat son dernier sermon prononcé lors de la fête de la Korité. Le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le responsable moral de Hizbut-Tarqiyyah, Serigne Youssou Diop, El Hadji Mbackyou Faye, entre autres, ont été reçus à la présidence de la République ce mardi.



« Nous étions venus remettre le dernier sermon de Serigne Mountakha de la Korité. Un sermon plein d’enseignements et de sagesse que nous devons maîtriser, nous autres, Sénégalais. Devant une situation où nous devons retourner aux enseignements d’orthodoxie musulmane, de foi sincère, mais surtout, de fraternité musulmane. Nous avons entendu le khalife, il a parlé de certaines valeurs que nous devons préserver pour l’établissement définitif de la paix au Sénégal, les liens de fraternité musulmane. Toutes les communautés musulmanes vouent une considération sincère à Cheikhoul Khadim. Le Khalife témoigne que cette considération est sincère.



En retour, nous, disciples mourides, devons nous évertuer à les prendre en considération d’une façon approfondie. Il a invité tous les frères condisciples à redoubler d’efforts dans l’adoration de Dieu et surtout de prendre en référence Cheikhoul Khadim comme adorateur de Dieu et serviteur de l’Envoyé de Dieu. La tolérance, la solidarité, le Sénégal nous appartient tous et pour bâtir ce pays, il faut le faire à partir de valeurs communes. C’est le message du Khalife et nous pensons qu’il a été entendu », a déclaré le responsable moral de Hizbut-Tarqiyyah, Serigne Youssou Diop, au micro de la RTS, rapporte "Le Témoin".