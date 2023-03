Colère des femmes de l’Apr de Tivaouane Diacksao : Elles ne reconnaissent pas l’ancienne députée comme leur responsable Des femmes de l’Alliance pour la République (Apr) de la commune de Tivaouane Diacksao sont montées au créneau hier pour dénoncer leur marginalisation par leurs responsables Ndèye Sylla, Papis Gadiaga etc...

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2023

D’après le journal « L’As », ces militantes du parti au pouvoir estiment que leur commune qui souffre de tous les maux dont les inondations, des mauvaises routes, absence d’assainissement et d’emploi des jeunes… est oubliée par les autorités malgré les instructions du Chef de l’État.



C’est ainsi que Binta Sall invite le chef de l'État à intervenir pour résoudre les problèmes de Tivaouane Diacksao comme il l’avait promis au cours d’une audience au palais de la République. Ndèye Sylla est inquiète quant à l’avenir de leur parti dans cette localité parce que les responsables sont harcelés par les populations pour la matérialisation des promesses.



Pour rester avec ces femmes de l’Apr de Tivaouane Diacksao, elles récusent la coordonnatrice départementale de Pikine, Awa Niang. Elles ne reconnaissent pas l’ancienne députée comme leur responsable et interlocuteur auprès de la direction du parti.



Elles reprochent à Awa Niang d’avoir divisé leur parti dans la commune. Ainsi elles demandent au Président Macky Sall de nommer une autre coordonnatrice départementale des femmes de l’Apr à Pikine si le parti ambitionne de reconquérir cette localité.



