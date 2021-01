Colère des habitants de Mbour 4: Macky Sall calme les ardeurs et promet de réparer les dégâts des... Le climat s'apaise quelque peu à Thiès. Le Chef de l'Etat vient de réaffirmer aux populations sa volonté de régulariser la situation des occupants du site de Mbour 4 Extension, comme il l'avait promis en 2017, fait savoir l'Exclusif.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Janvier 2021 à 07:51 | | 0 commentaire(s)|

Cette décision fait suite à l'audience que son conseiller spécial et son directeur de cabinet adjoint avaient accordé , mardi dernier, au collectif des habitants et propriétaires de terrains et bâtiments dudit quartier.



Aussi, l'information aura-t-elle le mérite de calmer les ardeurs et d'apaiser la tension qui régnait sur les lieux depuis le début des opérations de démolition des constructions entreprises par l'autorité départementale appuyée par les forces de l'ordre en l'occurrence la Direction de Surveillance et de Contrôle de l'Occupation des Sols (DSCOS).



Surtout que dans les premières heures des opérations de démolition, Talla Sylla a posé un premier acte allant dans le sens de l'apaisement.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos