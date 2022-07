Colère des jeunes Lébous de Yoff, Ngor et Ouakam : ils réclament la libération de Mame Birane Mbengue Des jeunes Lébous de Yoff, Ngor et Ouakam réclament la libération de Mame Birane Mbengue, président du Parti rénovateur progressiste PRP/Yeesal et coordonnateur du collectif des jeunes de Tank (Yoff-Ngor -Ouakam) et ses codétenus.Il s’agit deNdongo Seck, Cheikh Abdourahmane Djeylany Samb,Nicole Faye, Socle Ndiaye, Jean Emmanuel Gomis, Moustapha Samba, Lamine Samba, Moustapha Ndiaye et Papa Idy Samba. L’As

Face à la presse hier, ces jeunes ont dénoncé leurs arrestations arbitraires et abusives. Ils rappellent que la collectivité lébou a toujours réclamé les terres de l’aéroport Dakar-Yoff, terre de leurs ancêtres de Tank (Ouakam, Ngor, Yoff), depuis le règne du Président Abdoulaye Wade. Mame Birane Mbengue a été arrêté et inculpé pour les chefs de participation à une manifestation interdite, de saccages de biens appartenant à l’Etat et provocation directe d’attroupements, le 25 février à Ngor.



Son seul tort, c’est d’avoir fustigé la façon dont des terrains de 200 m² ont été attribués aux footballeurs champions d’Afrique. Le peuple lébou réitère ses exigences pour la libération immédiate et sans condition de ses fils détenus. Ces jeunes promettent de tenir un sit-in la semaine prochaine et de sanctionner la mouvance présidentielle aux élections législatives



