Coline Fay vers une expulsion du Sénégal en direction de la France

Inculpée et placée sous mandat de dépôt pour la deuxième fois, Paris mène des tractations pour faire rapatrier Coline Fay.



Déférée depuis jeudi dernier, la ressortissante française âgée de 26 ans, a été finalement édifiée sur son sort mardi. Coline Fay a été inculpée, par le juge du Deuxième cabinet, pour tentative de sortie irrégulière de correspondance, proposition non agréée de complot contre l’autorité de l’Etat, tentative de livraison à une puissance étrangère d’un renseignement devant être tenu secret, mais aussi actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, rapporte "Libération", nous dit "Senenews".



Des faits très graves visés dans le réquisitoire du parquet transmis au magistrat instructeur. Le journal a appris de sources autorisées, que des tractations très avancées sont en cours sur l’axe Paris-Dakar, pour expulser du territoire Coline Fay, comme ce fut le cas avec Juan Branco, l’avocat français d'Ousmane Sonko.



Pour rappel, Coline Fay est placée sous mandat de dépôt depuis le 23 novembre, par le même juge du deuxième cabinet. Elle avait été interpellée devant la Cour suprême, le 17 novembre, en marge de l’examen du dossier d’Ousmane Sonko, puis visée pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, mais aussi pour complot contre l’autorité de l’Etat.