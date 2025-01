Collaboration entre leurs deux institutions : Une rencontre stratégique entre le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et le FONGIP Le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Monsieur Mountaga Diao, a présidé une importante réunion avec l’Administrateur Général du FONGIP, Mme Ndèye Fatou Mbodji, et ses équipes, en présence des directeurs et responsables techniques du ministère.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Janvier 2025 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’info partagé sur la page Facebook les patriotes, cette rencontre a été l’occasion de renforcer la collaboration entre les deux institutions, avec pour objectifs :



• La révision des conventions existantes afin de mieux répondre aux besoins des porteurs de projets dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat ;



• La mise en place de mécanismes adaptés pour faciliter l’accès aux financements, notamment à travers le Crédit Hôtelier Touristique (CHT) pour le secteur touristique ;



• L’accompagnement des artisans avec des solutions adaptées pour réduire les charges financières ;



• L’amélioration des processus pour une gestion plus efficace des dossiers de demande de financement et une transparence accrue.



Le ministre a salué l’engagement du FONGIP et exprimé sa volonté de travailler de concert pour mieux servir les acteurs du tourisme et de l’artisanat.



Cette collaboration marque une étape clé dans la mise en œuvre des projets ambitieux qui contribueront à faire du tourisme et de l’artisanat des piliers majeurs de notre développement économique.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook