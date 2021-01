Collecte de dons pour Sadio Ousmane Diedhiou : Le collectif Help SOD solde ses comptes En conférence de presse, hier, les amis de Sadio Ousmane Diédhiou ont remercié le peuple sénégalais pour son ‘’empathie sincère et désintéressée’’. Il a également été question de faire le point de la collecte en faveur de la prise en charge sanitaire de SOD

’Nous vous assurons que la totalité de l’argent reçu sera dédié à la prise en charge de notre camarade Sadio Ousmane Diédhiou’’. C’est en ces termes que le président du collectif Help SOD a tenu à rassurer, hier, les Sénégalais, quant à l’utilisation de leurs dons. Suite à la récente sortie de l’Amicale des étudiants de la faculté de Médecine qui souhaitait une réaffectation de cet argent dans la prise en charge sanitaire des étudiants, en plus des rumeurs qui ont suivi, les camarades de promotion de SOD ont jugé nécessaire de faire le bilan de cet élan de solidarité.



La collecte s’élève à 272 905 791 F CFA dont une participation de 120 millions de francs CFA de l’Etat du Sénégal. ‘’Le montant initialement visé était de 425 702, 20 euros, soit 280 millions F CFA, correspondant au devis estimatif de l’hôpital Saint-Louis de Paris reçu le 17 novembre 2020.



Une correspondance a ensuite été établie par l’intermédiaire de Senecare avec le CHU de Bordeaux qui a proposé, le 11 janvier 2021, un devis estimatif de 153 041,09 euros, soit 100 241 914 F CFA. Cette différence est surtout liée au coût de l’hospitalisation qui est de 2 061 euros par jour à Paris contre 563 euros à Bordeaux ; différence considérable pour un séjour de plusieurs mois, entre autres’’, explique le président du collectif, le docteur Makhan Danfakha.



Malgré une collecte dépassant largement le devis d’hospitalisation, les camarades de SOD espèrent qu’elle suffira pour couvrir tous les frais de soins requis. Selon M. Danfakha, ‘’le devis estimatif du centre hospitalier de Bordeaux comprend les soins directement liés à la greffe qui devraient s’étaler sur une durée de six mois, si le traitement se passe dans les conditions optimales. Il s’agira, ensuite, pour notre camarade, poursuit-il, de faire face à de longs mois, voire années de soins qui pourraient s’avérer tout aussi onéreux. Il aura donc besoin d’une force physique solide, d’un moral élevé, de moyens financiers suffisants et de notre soutien indéfectible pour affronter ces étapes à venir’’.



L’appel à la solidarité a été initialement lancé par un groupe de camarades de promotion et d’amis de Sadio Ousmane Diédhiou. Né le 7 juillet 2020, le collectif Help SOD s’est considérablement renforcé au fil des mois avec de bonnes volontés sensibles à sa cause, à savoir des étudiants, des médecins, des ONG ainsi que des amis et membres de la famille de SOD.



Affecté par une aplasie médullaire depuis décembre 2019, Sadio Ousmane Diédhiou a été évacué en France, le 21 janvier dernier.

Un document restituant les différentes sommes reçues a été mis à la disposition des Sénégalais. Par le biais du docteur Khadim Ngom de Senecare, le collectif a partagé des nouvelles rassurantes quant à l’état d’esprit du futur médecin

