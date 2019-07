Collecte de fonds pour Taïb Socé : Jamra et Darul Qurane Wal Ikhsane au secours du prêcheur

Taïb Socé est depuis quelques jours dans les liens de la justice sénégalaise. Jamra et l’ONG Darul Qurane ont lancé une collecte de fonds pour tirer d’affaires le prêcheur du Groupe futurs médias.



Jamra et Darul Qurane Wal Ikhsane ont échangé ce week-end, avec les épouses et proches du prêcheur. Et, les deux organisations lui ont aussi, rendu visite aujourd’hui, à Rebeuss. L’idéal consiste à avoir son accord pour la collecte de fonds. Ces deux entités, voyant mal sa place en prison, veulent rassembler au plus vite les 100 millions de FCfa, réclamés par la partie civile qui a introduit une réquisition de contrainte par corps, maintenant Taïb Socé en prison.



Taïb Socé est impliqué dans une intermédiation ou transaction commerciale aurifère qui a mal abouti. Puisque le présumé fournisseur qui a encaissé l’argent sans avoir livré la plus pépite d’or, est toujours en cavale.



A retenir que c’est la Section de Recherches (Sr) de la gendarmerie qui l’a cueilli chez lui. Présentement, il est en garde-à-vue pour une vieille affaire du trafic d’or.

