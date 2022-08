Collecte de fonds supposée pour Idrissa SECK: "Le Parti Rewmi s'en démarque et tient à préciser qu’aucune de ses instances n’a lancé de collecte de fonds" Une information faisant état d'une collecte de fonds lancé au profit de Idrissa Seck circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Le parti Rewmi dément l'information et invite les militants à la prudence face aux "fake news"...

"Depuis quelques jours, nous notons la circulation, sur les réseaux sociaux et par des groupes de presse (papier et en ligne) d’une information faisant état d’une collecte de fonds lancée au profit du Président Idrissa SECK.



Le Parti Rewmi se démarque de cette initiative et tient à préciser qu’aucune de ses instances n’a lancé de collecte de fonds, ni pour l’entité, ni pour son Président.



Le Parti Rewmi invite ses militants à la prudence face aux « fake news » et leur rappelle que la crise que traversent notre pays et le monde entier impose une stricte concentration sur la recherche de réponses à la commande populaire, aux côtés de leurs alliés de la majorité présidentielle.



Fait à Dakar le 23 août 2022



Le Porte-parole

Daouda BA"







