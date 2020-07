Collectes de fonds pour l’entraide sociale et les projets communautaires : deux sénégalais innovent avec KATi360, une solution digitale Avec KATi360 , une application mobile de crowdfunding, une première au Sénégal, une innovation et solution aux Collectes de fonds pour l’entraide sociale et les projets communautaires voit le jour.

C’est en ce sens que deux entrepreneurs sénégalais s’y sont penchés et ont creusé pour apporter une solution digitale dénommée KATi360.



« KATi360 permet de mutualiser nos forces financières en toute transparence pour tout projet impactant sur notre communauté : établissement d'une structure de santé, mise en place d’un forage en milieu rural, soutien aux daaras et pouponnières, téléthons pour des cas sociaux, lutte contre le cancer, campagne de quête pour nos associations sportives et culturelles (ASC) etc », ont expliqué les concepteurs de cette innovation.



« Les dons sont à partir de 100 FCFA et sont transparents, instantanés et visibles de tous. Les moyens de participation sont pour le moment le mobile money et une solution avec carte de crédit (principalement pour la diaspora) est en cours d’implémentation. La durée de la campagne est fixée par le promoteur et la cagnotte collectée est remise à ce dernier par virement bancaire ou mobile money selon son choix.

Notre plus grand pèlerinage est celui qui nous mène auprès de ceux qui sont dans le besoin et l'application KATI360 en est une locomotive », ont-ils ajouté.



Pour les Collectes de fonds pour l’entraide sociale et les projets communautaires, actuellement sur l’application il y’a des campagnes très sensibles comme celles-ci :



- Etablissement d’un poste de santé pour les femmes de Mbayène Thiasdé

- Demande d’aide par un collectif de 5 pouponnières (Mbour, Mbodiène, Nianing, Médina, Parcelles Assainies)

- Changement du système sonorisation de la mosquée de Niakhiratt Digue

- Etc.



Avec le slogan « Des projets financés par la communauté, pour la communauté », visant l’essor, un appel à la solidarité est lancé pour un avenir meilleur…



Lien de téléchargement de l’application : :



Chaine YouTube :



Page Facebook:



Les Promoteurs de l’application sont :

1. Khadim FALL : Ingénieur informaticien diplômé de l’Institut de Technologie de Tokyo , ex responsable informatique à Amazon Japon

2. Fallou GAYE : diplômé de NEOMA Business School à Rouen, ex middle officer à la BNP-PARIBAS Paris

