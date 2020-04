Collectif National des Enseignants Associés du Supérieur (CNAES) Unité – Solidarité - Justice COMMUNIQUÉ 2020 – 001

Après deux journées d'échanges virtuels sur la situation nationale, marquée par les effets néfastes de la pandémie du Covid 19, le Collectif national des enseignants associés des universités publiques du Sénégal (CNAES) - communément appelés vacataires - s'est penché très largement sur les conséquences désastreuses que pourrait entraîner l'arrêt des enseignements- apprentissages au niveau des universités.

Du coup, le Collectif apprécie à sa juste valeur l'initiative prise par les autorités académiques consistant à mettre en ligne les cours pour permettre la poursuite des enseignements-apprentissages. En revanche, cette action salvatrice pour la sauvegarde de l'année académique requiert des mesures d'accompagnement en direction des vacataires pour la rendre possible. Du coup, le CNAES demande: - le paiement sans délai des heures de vacation du premier semestre, déjà effectuées - la possibilité de payer dans de brefs délais les heures du second semestre - le paiement sans délai des heures dues l'année dernière aux collègues dans certaines universités - l'accompagnement technique nécessaire des collègues pour la scénarisation des cours. Enfin, le Collectif réitère son entière disposition à accompagner les initiatives prises dans l'intérêt du système tout en mettant en garde contre toute forme de dilatoire ou refus systématique de payer les sommes dues.

Fait à Dakar, le 20 / 04 / 2020

La Coordination nationale

Siège social: Faculté des lettres et Sciences Humaines de l’UCAD – Dakar

E-mail: coordination.cnaes@gmail.com



