Collectif Ño Lànk : Lancement aujourd’hui de l’opération «Flyers Fépp»

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Janvier 2020 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

Le collectif Noo Lank compte rééditer aujourd’hui la distribution de flyers dans les quartiers de Dakar. Le message est que chaque membre distribue des flyers et sensibilise les populations de son quartier sur la hausse «non justifiée » du prix de l’électricité. Ce qui ne va pas faciliter la tâche aux forces de l’ordre si toutefois elles ont reçu l’ordre d’arrêter ceux qui s’adonnent à la distribution de flyers. Il faut dire que la Constitution garantit cet exercice. L’Etat doit s’y plier et les laisser exercer leur droit.



