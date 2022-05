Collectif de soutien à Idrissa Gana Gueye : Demande de retrait du titre de Docteur Honoris Causa décerné à Valérie Pécresse par l’UCAD Par décret n°2011-22 du 11 janvier 2011, le Chef de l’État du Sénégal avait approuvé la délibération de l’Assemblée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en date du 4 août 2010, décernant le titre de Docteur Honoris Causa de ladite Université à Valérie Pécresse suite à une proposition de l’Assemblée de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG).En grandes pompes, Valérie Pécresse avait reçu, le vendredi 6 mars 2015 à Dakar, les insignes et son diplôme dans le Temple du savoir qu’est l'UCAD.

Pour rappel, Valérie Pécresse fait partie des voix représentatives de la classe politique française. Elle a occupé différentes fonctions en France notamment celles de député, de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (2007- 2011) et de ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État et porte-parole du gouvernement (2011 – 2012). Elle était candidate aux dernières élections présidentielles françaises de 2022.



En appelant les autorités françaises à prendre des sanctions contre Idrissa Gana Gueye, suite à son refus de participer à la promotion de la cause LBGT+, Valérie Pécresse s’est voulu chantre d’un Occident hégémonique dans sa quête d’un nouvel ordre universel, dans lequel les cultures, les croyances et les identités séculaires, parfois millénaires, deviennent uniformisées et conformes à une seule vision : celle européo-centriste. Une telle attitude, hégémonique et dominatrice, fait fi du respect de la différence et de la tolérance.



Par ses propos, Valérie Pécresse contrevient aux valeurs fondamentales fondatrices de toute université en tant qu’espace de création et de production de connaissances scientifiques, indépendant des dogmes et des pouvoirs. Son appel à sanctionner Idrissa Gana Gueye dénote manifestement son manque de respect à la différence et de tolérance.



Ses propos s’assimilent plutôt à une oppression de la liberté religieuse et celle de conscience. Ils souillent la noblesse et la grandeur des valeurs sur la base desquelles les universités décernent une distinction aussi honorifique que celui de Docteur Honoris Causa. Par conséquent, Valérie Pécresse ne mérite plus, de ce fait, d’arborer ni de se prévaloir des insignes et du diplôme d’Honoris Causa que l’UCAD lui a décerné.



Le peuple sénégalais, dans son entièreté, ne comprend pas et ne peut admettre qu’une personne, parée de distinctions honorifiques qui symbolisent ce qu’il a de plus cher, se permette de jeter en pâture un digne fils du pays.Il marque son soutien, total et indéfectible, à Idrissa Gana Gueye en exigeant le retrait, pur et simple, de la distinction décernée à Valérie Pécresse.



Le Comité de soutien ne fait que relayer une forte demande exprimée par les populations sénégalaises. Cette demande est matérialisée par une pétition, qui a atteint 50.000 signatures et qui reste dans l’histoire récente du Sénégal, l’une des plus endossées, sinon la plus signée ! Le Comité de soutien va remettre cette pétition aux autorités de l’UCAD. La pétition exige de leur part l’enclenchement, sans délai, du processus menant au retrait du titre de Docteur Honoris Causa qu’elles avaient décerné à Valérie Pécresse.



Par ailleurs, c’est avec consternation que nous avons constaté que notre pétition est désactivée de la plate-forme www.change.org sans justification sérieuse et sans avertissement. Ce qui traduit une autre forme d’intolérance et d’atteinte à la liberté d’expression des peuples du Sud. Le combat contre l’ordre européo-centriste, dominateur et inquisiteur, ne saurait se mener, avec efficacité, sans une indépendance technologique et un libre accès aux moyens modernes d’information et de communication par les populations africaines notamment par sa société civile dans toutes ses composantes.



C’est une condition essentielle pour se faire entendre et faire prévaloir un autre son de cloche dans le concert des Nations. C’est pourquoi, le Comité de soutien lance un appel urgent pour que les organisations de la société civile se dotent de plateformes de communication indépendantes et hors de portée de toute éventuelle censure pour mener à bien les combats afférents notamment au respect de notre dignité, de nos croyances, de nos valeurs et de nos convictions.



Le comité de soutien se réserve le droit d’entreprendre toutes les initiatives idoines pour que cette asymétrie d’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication cesse d’être un instrument de domination et de perpétuation d’une pensée unique à l’ère de la démocratie numérique.



Collectif de soutien à Idrissa Gana Gueye



