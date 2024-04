Collectivités Locales : Le village de Kantenne exige son accès à l électricité

‘’Nous exprimons notre colère contre la Société nationale d’électricité, qui nous prive de courant électrique depuis plus d’un an’’, a soutenu Seyni Sonko, un porte-parole des manifestants.



La non-électrification du village a engendré des risques d’insécurité, selon lui. ‘’Nous vivons dans l’obscurité totale. Des cas d’agression et de vol sont souvent enregistrés’’, a signalé M. Sonko.



‘’Il faut que la Senelec et les nouvelles autorités pensent à nous’’, a-t-il dit, déplorant par ailleurs le manque d’infrastructures routières et sanitaires de Kantenne.