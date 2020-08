Collectivités territoriales: Oumar Guèye s'engage à moderniser les centres d'appui au développement local

Le ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guèye, a promis, lundi à Diakhao (centre), de "moderniser" les centres d’appui au développement local (CADL). "Nous allons moderniser et redynamiser les 171 CADL que compte le Sénégal et les repositionner aux côtés de l’administration déconcentrée et décentralisée", a dit M. Guèye à des journalistes, au cours d’une visite de travail dans les CADL de Fatick et de Ndiob.



"Ce sont des structures extrêmement importantes pour l’administration déconcentrée et décentralisée. Les CADL travaillent avec l’essentiel de l’administration locale, et essentiellement avec les services des eaux et forêts, de l’élevage, de l’agriculture et de l’environnement", a-t-il souligné.



Le centre d’appui au développement local "est un nœud extrêmement important de l’arrondissement et des mairies. Malheureusement, nous avons constaté que les CADL sont laissés en rade depuis plusieurs années", a ajouté Oumar Guèye.



"Les conditions de travail du personnel des centres d’appui au développement local ne sont pas des meilleures. On observe un sous-équipement des services", a-t-il relevé, estimant que les objectifs du Plan Sénégal émergent ne peuvent pas être atteints "si nous n’avons pas des services travaillant dans de bonnes conditions".



Sa visite aux CADL de Fatick et de Ndiob est placée sous le signe de la "modernisation" et de la "redynamisation" des centres d’appui au développement local, a-t-il souligné.



L’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public (AGETIP) va s’atteler à la "rénovation" et à la "construction" de CADL, selon M. Guèye.



L’AGETIP va rendre ces services "dignes de [leur] nom", a-t-il dit, annonçant par ailleurs que la construction de la mairie de Thiaré Ndialgui va bientôt démarrer.



Les travaux de la mairie de Diakhao seront également bouclés, a-t-il promis en présence des autorités administratives de la région et d’élus locaux qui prenaient part à sa visite de travail.



