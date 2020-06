Collines des Mamelles: Les géologues alertent sur le risque que représentent les travaux effectués sur la zone Les travaux notés ces derniers temps sur les collines des Mamelles constituent un danger pour la zone. Ainsi, « le volcan des Mamelles risque de se réveiller bientôt », alerte le président de l’Association des géologues du Sénégal, Ibra Seck.



Selon le chef du service régional des mines et de la géologie de Saint-Louis, » les multiples agressions des collines pourraient entraîner une instabilité de la colline ce qui également pourrait entraîner le réveil du volcan, et également la disparition de toutes les habitations environnantes, entre autres dégâts », détaille-t-il.



Il est d’avis que tous les travaux aux environs de la colline des Mamelles doivent cesser.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juin 2020 à 14:01



