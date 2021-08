Collision entre un « Ndiaga Ndiaye » et un minibus à Podor: La cause de l’accident connue

Après l’accident survenu hier, sur la route de Ndioum, faisant 14 morts, une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons.



D’après Libération, le rapport a conclu que le chauffeur du minibus s’est endormi au volant.



Lorsqu’il s’est réveillé, il était face au « Ndiaga Ndiaye ». C’était évidemment trop tard pour empêcher le choc.



Et, la Rfm a indiqué que les deux véhicules étaient en surnombre au moment de la collision. Ce qui n’a pas du tout arranger les choses.



