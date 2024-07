Collision mortelle à Ndouloumadji : Six morts et sept blessés graves

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2024 à 17:46 | | 0 commentaire(s)|

Un accident de la route survenu jeudi, à la sortie de Ndouloumadji, un village de la région de Matam (nord), a fait six morts, appris l’APS de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP).



L’accident a eu lieu vers 10 heures, à la sortie du village de Ndouloumadji, dans la commune de Nabadji Civol, à 37 kilomètres de Matam. Sept blessés sont dans un état grave, selon le lieutenant Ignace François Ndiaye, Commandant à la 54e Compagnie d’Incendies et de Secours au sein de la BNSP.



Il s’agit d’une collision entre un camion qui venait de Ourossogui en partance vers Agnam et un mini car de dix-huit places en provenance du Dandé Mayo, selon M. Ndiaye.



” Le mini car, arrivé à l’intersection, sur la Nationale 2, n’a pas marqué le stop et a été heurté par le camion ”, a-t-il précisé.



Tous les corps sans vie de même que les blessés, ont été acheminés au Centre hospitalier régional de Ourossogui, par des ambulances de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, ainsi que celles civiles, qui ont été les premières à arriver sur les lieux.











Avec l'Aps

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook