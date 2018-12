Colobane: Arrestation d’un membre des impactés du Ter

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

Les impactés du Train express régional (Ter) de Colobane sont en mouvement d’humeur. Ils ont menacé d’envahir les locaux de l’Agence nationale de l’investissement et des grands travaux (Apix).



Cheikh Diop, secrétaire général de l’Association des artisans et brocanteurs de Colobane a été interpellé par les forces de l’ordre au cours de leur manifestation. Il a été conduit au Commissariat central de Dakar. Nous y reviendrons.











emedia.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos