Colombie-Angleterre: Falcao dézingue l'arbitre, qu'il qualifie de "honte"

Radamel Falcao a tenu des propos assez virulents à l'encontre de Mark Geiger, l'arbitre américain du 8e de finale entre la Colombie et l'Angleterre (1-1, 3 tab à 4) hier mardi.



La tension était déjà très forte sur le terrain, elle n'est pas retombée après. Juste après l'élimination de la Colombie face à l'Angleterre (1-1, 3 tab à 4) en 8es de finale de la Coupe du monde, Radamel Falcao s'en est pris à l'arbitrage de l'Américain Mark Geiger, suspendu six mois en 2015 par la Concacaf, après des polémiques lors d'un match entre le Panama et le Mexique.



"Qu'ils mettent un arbitre américain, cela me paraît particulier, vu qu'il a été suspendu, a lâché Falcao. Cela me laisse beaucoup de doutes car il ne parlait seulement qu'anglais. Je ne sais pas... Sa partialité était certaine. C'était clair que, face au doute, il tranchait toujours pour l'Angleterre. C'est une honte qu'il soit arrivé en huitièmes de finale."









Rmc