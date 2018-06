Colombie-Japon: James Rodriguez probablement forfait

Victime d'une fatigue musculaire, James Rodriguez devrait être forfait pour le match entre la Colombie et le Japon ce mardi (14h).

James Rodriguez, le meneur de jeu de l’équipe de Colombie, faisait planer le doute depuis quelques jours quant à sa participation à la première rencontre du Mondial face au Japon, ce mardi (12h). Absent des trois derniers entraînements à cause d’une forte fatigue musculaire, le joueur du Bayern Munich pourrait finalement ne pas pouvoir tenir sa place. Ce lundi soir, José Pekerman ne comptait pas sur son meneur de jeu.



Quintero pour le remplacer?



Alors que le staff médical travaille pour remettre sur pied James Rodriguez, le sélectionneur colombien a expliqué qu’il attendrait la dernière minute pour prendre sa décision quant à la participation ou non de l’ancien Monégasque à la rencontre contre le Japon. Si l’absence de James Rodriguez devait se confirmer, c’est Juan Fernando Quintero, le milieu offensif de River Plate passé par Rennes, qui devrait prendre sa place.













Rmc