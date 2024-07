Colonel Amadou Ousmane Bâ : L'homme de fer contre les occupations irrégulières

Face à une pression croissante sur les constructions littorales et les occupations foncières, les nouvelles autorités cherchaient un expert solide. Parmi les candidats retenus par le Président Diomaye Faye et son PM Ousmane Sonko, le Colonel Amadou Ousmane Bâ s'est distingué. Il a été nommé Directeur général de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (Dscos) lors du Conseil des ministres du 3 juillet 2024, succédant ainsi au Colonel Papa Saboury Ndiaye. Précédemment Directeur du Contrôle, des Études et de la Législation au ministère des Forces Armées, il est diplômé en Droit public avec une spécialisation en Relations internationales de l'Université Cheikh Anta Diop, obtenue en 1996, après son baccalauréat série A3 au lycée Galandou Diouf de Rufisque. Son parcours juridique et militaire lui confère une polyvalence rare et nécessaire pour ce poste.



Le Colonel Bâ est un expert en politique de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, ainsi qu'un formateur et instructeur militaire reconnu. Sa nomination est la consécration d'un riche parcours académique et professionnel.



Le nouveau patron de la Dscos est connu pour sa soif de connaissances et de compétences. Il a obtenu un Deug en droit et sciences criminelles en France, un Master 2 en Politique de sécurité à l'Institut des Hautes Études de Sécurité de l'Université de Toulouse et un autre Master 2 en Stratégie, Défense, Sécurité et Gestion des Conflits et Catastrophes à l'Université de Yaoundé 2 SOA. En décembre 2023, lors d'une réunion annuelle des commissions nationales de lutte contre la prolifération des armes légères dans l'espace Cedeao à Dakar, il avait souligné la bonne gestion des armes au Sénégal, contribuant à une circulation limitée.



Originaire de Mbolo Birane, une commune du département de Podor, le Colonel Bâ est reconnu pour sa rigueur et son intégrité. Il a été instructeur à l'école de Gendarmerie (1998-1999), commandant de compagnie de gendarmerie des transports aériens (2003-2005), officier adjoint de la compagnie de gendarmerie de Kolda (2000-2001) et commandant de la compagnie de Kédougou (2005-2006). De 2008 à 2013, il a dirigé la Division Études et Contentieux au ministère des Forces Armées, puis a commandé la SENFPU1-6 au Darfour (2014-2015). Depuis août 2018, il était Directeur du Contrôle, des Études et de la Législation au ministère des Forces Armées. En 2018, il a organisé le défilé militaire du 4 avril, salué par le Président Macky Sall pour sa parfaite organisation.



De teint basané, le Colonel Bâ parle couramment le français et l'anglais, et maîtrise l'espagnol. Il a suivi une formation en gestion des crises et management de la sûreté à la Florida Police Academy en 2005. Il parle également le Pulaar, sa langue maternelle. Très engagé dans le développement de son village natal, il est une fierté pour Mbolo Birane.



À 54 ans, il sera responsable de la surveillance du domaine public maritime et autres zones, de la prévention et de la lutte contre les occupations et constructions irrégulières, ainsi que de la gestion des contentieux fonciers.