Colonel Aziz Ndao : « Le Commissaire Sangaré a fauté, mais… »

Vendredi 16 Août 2019

Le Colonel Abdoulaye Aziz Ndiaye ne veut pas d’une sanction à la « hâte » contre le Commissaire Bara Sangaré, accusé selon une version très repandue; d’avoir brutalisé un pharmacien qui aurait refusé de lui vendre un médicament.



L’auteur du livre polémique « Pour l’honneur de la gendarmerie » soutient que tous éléments doivent être réunis avant la prise d’une telle décision. « Tout le monde est d’accord qu’il (le Commissaire Bara Sangaré) a fauté, explique l’officier à la retraite sur Iradio. Il a commis une faute qui mérite des sanctions mais comme on dit dans l’armée, il faut toujours la justesse de la sanction. Il ne faut pas que l’émotion l’emporte sur le problème. Il faut savoir les circonstances qui ont poussé le mis en cause à commettre une faute, surtout l’état d’âme dans lequel, il était au moment de la commission des faits ».



Le Colonel Ndaw invite les supérieurs hiérarchiques du Commissaire Sangaré à « s’intéresser l’état personnel » de celui-ci, avant de prendre une quelconque décision. Car, « d’après les informations que j’ai eues de la hiérarchie de la police et au niveau des Parcelles Assainies, (Bara Sangaré) est un commissaire très rigoureux. Depuis qu’il a pris fonction dans ce commissariat, il a montré les preuves de son engagements », témoigne-t-il.

