Colonel Kébé et Idrissa Seck : la brouille s’installe Le début de la fin entre le colonel à la retraite Abdourahim Kébé et Idrissa Seck ? Direct Info pense bien que oui. Le journal renseigne que le colonel Kébé reprocherait au candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, son indifférence depuis son arrestation suite à son post Facebook considéré comme une incitation à la révolte.

La famille de l’ex colonel relève, en effet, que l’ancien maire de Thiès n'a pas appelé au téléphone le chargé de la Défense de son parti depuis ses démêlés avec la justice.



Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 12:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos