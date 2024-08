Colonie de vacances: Les pupilles de la nation en Gambie pour 15 jours

La Directrice générale de l’Office national des pupilles de la Nation (Onpn) a procédé, ce mardi, devant son siège à la cité Keur Gorgui, au lancement de la 11e édition de la colonie de vacances dédiée aux pupilles de la nation.



Pour cette présente édition, la colonie aura lieu en Gambie, du 20 août au 3 septembre 2024. Fatima Mbengue indique que l’objectif est de permettre à ces enfants orphelins de découvrir le monde extérieur, d’échanger et de changer de cadre de vie. «Ils sont 107 enfants et 30 adolescents. Et depuis deux mois, le comité d’organisation s’est mobilisé pour mettre ces enfants dans d’excellentes conditions», a-t-elle explique-t-elle, rapporte Bes Bi.



Le thème de cette est «Collectivité éducative et nouvelle approche de la citoyenneté : préservons les enfants et les jeunes des dangers du numérique».