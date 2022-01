Combat Bombardier vs Balla Gaye 2 / Sitor Ndour, arbitre: « J’ai arbitré avec lucidité »

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Janvier 2022 à 20:23 | | 0 commentaire(s)|

Sitor Ndour, arbitre du combat Balla Gaye 2 vs Bombardier revient sur ses décisions controversées. L’arbitre écarte toute atteinte mystique et indique avoir géré le combat avec lucidité.



« Je ne regarde pas les combats que j’arbitre, pour ne pas mentir sur mes déclarations. Mystiquement, j’ai été épargné. Je n’ai pas été atteint. J’ai arbitré avec lucidité », témoigne Sitor Ndour.



A retenir que le promoteur de lutte, Gaston Mbengue et beaucoup d’autres férus de lutte, contestent l’arbitrage de ce combat. Ils estiment que l’action d’une des chutes de Balla Gaye 2, a été entamée dans l’enceinte de l’arène.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook