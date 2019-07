Combat Lac de Guiers 2 - Boy Niang 2: le CNG donne Lac 2 vainqueur

La Commission de Règlement et Discipline du Comité national de gestion (CNG) de la lutte, a infirmé la décision de l’arbitre du combat du 12 juillet opposant Lac de Guiers 2 à Boy Niang2.



Elle a, dans la foulée, donné la victoire au lutteur de l’écurie Walo, Lac de Guiers2. Ainsi, Lac de Guiers 2 obtient gain de cause après son recours introduit auprès du CNG.

Boy Niang 2 peut faire appel de la décision de ladite structure. Mais dans ce cas, c'est le bureau du CNG qui va statuer.



