Combat MMA : Rocky Balboa défie Bombardier, le 6 mai, à Genève

Bombardier est un roi à la conquête du monde. Précurseur de la lutte avec frappe en France, le B52 qui avait fondu sur Baboye, le 8 juin 2013, à Bercy, a chargé ses missiles pour conquérir de nouvelles victoires sur les champs de bataille européens. Cette fois, le lutteur qui trône sur le fauteuil très couru de Roi des arènes au Sénégal, a la Suisse en ligne de mire.



Le mastodonte de Mbour a paraphé hier soir, un contrat avec le promoteur Raid Salah, une institution dans le paysage des arts martiaux mixtes francophones, pour un combat de sport MMA (Mixed martial arts) à Genève, le 6 mai. Il sera opposé à un autre Sénégalais très connu en Suisse, mais pas reconnu à son bercail : Rocky. Ce dernier, à qui le comité de gestion de lutte avait refusé un combat contre le Roi des arènes dans le cadre d’un contrat signé avec le promoteur Mansour Aw, sous prétexte qu’il n’avait encore fait ses preuves au Sénégal, verra son vœu enfin exaucé, Bombardier ayant décidé de le rejoindre dans son domaine de prédilection, la discipline qu’il maîtrise le mieux et sur ses propres terres.



Pape Dia, le manager du lutteur mbourois : « nous allons relever ce challenge pour d’une part, exporter la lutte sénégalaise, parce que c’est un lutteur sénégalais qui va prester en Europe et d’autre part, aider le promoteur à vulgariser cette discipline (MMA) ».



Bombardier qui n’a jamais pratiqué ce sport de combat qui associe pugilat et lutte au corps à corps, est déjà en négociations très avancées pour s’attacher les services d’un entraîneur français, dont la carrure et la stature dans le milieu MMA sont internationalement reconnus. Cette discipline est définie par le fight district de Lausanne, comme ‘’un sport de combat qui associe les techniques de percussion aux techniques de soumission, ainsi qu’aux techniques d’étranglement, des clés de bras ou de jambe. C’est une combinaison de combat debout et de combat au sol’’.











