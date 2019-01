Combat Modou Lo Vs Balla Gaye 2- Nouvelle sortie sur l'affaire des 200 millions de Fcfa : Aziz Ndiaye s'explique

Jeudi 17 Janvier 2019

Aziz Ndiaye a été l’une des personnes vues comme étant la source du revers de Modou Lo, dimanche dernier, face à Balla Gaye 2. Et pour cause, sous l’euphorie de la victoire, l’ancien promoteur de lutte a révélé avoir été à la baguette pour l’organisation de ce combat décaissant près de 200 millions de Fcfa.



Interrogé sur le sujet, Aziz Ndiaye a apporté quelques éclaircissements. En effet, le conseiller de Balla Gaye 2 admet avoir décaissé les 200 millions pour la tenue de ce combat mais ceci en tant qu’entreprise extérieure venue faire sa promotion.

A le suivre, les 200 millions sont d’ordre commerciaux et n’ont aucun lien direct avec l’organisation du combat qui est revenu à Gaston Mbengue. A nos confrères de seneweb, il indique que Birime Gningue était présent et a signé le contrat pour Modou Lo et lui, Aziz Ndiaye, celui de Balla Gaye 2. Ainsi, il avance ne pas pouvoir être et, organisateur et, signataire en même temps.



