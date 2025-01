Comité d’assistance aux victimes : Le Forum Civil exige des éclairages

La section Bignona du Forum Civil critique l’opacité entourant l’action du Comité chargé de l’assistance aux ex-détenus et victimes de la période pré-électorale. Alors que le Gouvernement a récemment indiqué que 108 millions de FCFA avaient été mobilisés et que 112 dossiers médicaux avaient été validés, plusieurs zones d’ombre persistent selon l’organisation.



Dans une déclaration publiée le 29 décembre 2024, le Forum Civil avait déjà appelé le Gouvernement à clarifier les conditions de fonctionnement de ce Comité, créé en juillet 2024 par arrêté du ministère de la Famille. Le 31 décembre, le Gouvernement a répondu en précisant que les fonds provenaient de la DGPSN, mais sans fournir de détails sur les bénéficiaires ni sur le processus d’attribution.



Pour le Forum Civil, ce manque de communication alimente les soupçons d’iniquité et d’opacité. L’organisation se demande pourquoi les victimes n’ont pas été informées à temps de l’existence de ces ressources et réclame la publication de la liste des bénéficiaires.



Le Forum Civil, section Bignona, encourage également la Coordination Départementale des victimes de violences politiques à élargir son champ d’action pour inclure ceux ayant perdu leurs biens et commerces. Ce soutien vise à renforcer la défense des droits de toutes les victimes, dans un esprit de justice et de solidarité.