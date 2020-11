Comité du foirail des grands ruminants : Une vive tension notée entre les deux camps à Diamaguene Des menaces d’affrontements entre éleveurs du foirail des grands ruminants de Diamaguène Sicap Mbao persistent en perspective du renouvellement du comité de gestion.

Le feu couve au foirail des grands ruminants de Diamaguène Sicap Mbao entre le comité de gestion sortant et leurs adversaires, en prélude au renouvellement des instances.



Des éleveurs hostiles à la gestion de l’équipe sortante se sont retrouvés autour de la «Tendance B» pour dénoncer une tentative de hold-up sur les inscriptions et menacer de perturber le scrutin si les autorités préfectorales ne réagissent pas.



Moussa Thiambèle Sow, membre de la Tendance B, crie au scandale. «Le Préfet a sorti un arrêté pour qu’on renouvelle les instances. On a commencé les inscriptions sur les listes, mais à notre grande surprise, le camp du comité de gestion sortant importe des électeurs dont des chauffeurs, des marchands ambulants et des vendeurs de foin.



C’est ce que nous refusons. Mais à notre grande surprise, j’ai été éconduit par le Commandant du corps urbain de Diamaguène. C’est pourquoi j’attire l’attention du Préfet de Pikine et du Sous-Préfet de Thiaroye pour leur dire que nous n’avons pas signé le procès-verbal des inscriptions. Donc, nous ne cautionnons pas cette inscription. Et nous sommes prêts à tout pour que les autorités rectifient le tir, quitte à y laisser nos vies.»



Et Abdou Dia de renchérir : «Nous sommes prêts à tout pour barrer la route à cette forfaiture que veut orchestrer le comité de gestion qui fait ce qu’il veut. Trop, c’est trop ! »

Faisant partie de la tendance dirigée par Ifra Djiby Sow, Elimane Ndiaye réfute les accusations de leurs détracteurs et parle du camp des perdants.



«Comme ils savent qu’ils ont déjà perdu, ils s’agitent. N’oubliez pas que la dernière fois qu’ils étaient partis en élection, ils n’ont pas eu 15 voix. On dit souvent que seuls les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Eux, ils veulent la violence, mais le Commandant les a rappelés à l’ordre. L’arrêté du Préfet est clair et stipule que les chauffeurs et vendeurs qui officient au niveau du foirail des grands ruminants doivent voter», lance monsieur Ndiaye.



En attendant l’intervention des autorités, la tension est grande au foirail de Diamaguène.



