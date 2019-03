Commandant Malick Tall : "Air Sénégal Sa va droit vers le mur " Le Commandant Malick Tall ne prédit pas un avenir radieux à Air Sénégal Sa. "J'ai travaillé sur l'étude de faisabilité d'Air Sénégal Sa avec un des plus grands cabinets mondiaux dans le domaine. Mais entre ce qu'on prévoyait et ce qui se réalise, il y a une marge", a déclaré dans le Jury du dimancge cet ancien pilote en chef à Air Afrique et ex Directeur des opérations d'Air Sénégal international (Asi),

Selon lui, ce document prévoyait l'achat de deux Atr72, deux A319 en leasing, un Airbus 330Co200, dans le capital de 40 milliards de francs Cfa de la compagnie. Il soutient que l'Airbus 330Co200, " permettait de faire des profits", alors que le A330 néo, acquis par Air Sénégal Sa, ferait difficilement du profit.

" Ils ont été chercher des avions qui ont 15 ans d'âge, dans des conditions qui ne sont pas du tout transparentes. Ces avions là, à mon avis, travaillent aujourd'hui à perte", a-t-il encore indiqué. A l’en croire, “le Sénégal a déboursé 82 milliards pour la location de la A330 néo. 22 milliards sous forme d'avance et 60 milliards décaissés le 8 mars dernier. " Et de regretter, "est-ce que les autorités savent exactement ce qui est en train de se passer? Est ce qu'elles ont les tenants et les aboutissants? On a essayé de les alerter, on a essayé de discuter avec eux. Mais pour l'instant, ce que nous constatons, c'est que là on va droit vers le mur."



