Comment Gorgui Sy Dieng a évité un nouveau coup fourré de la Fédération

Alors qu’il attendait qu’on lui rembourse son dû, Gorgui Sy Dieng s’est vu poser un lapin par la Fédération sénégalaise de basketball. Son président Babacar Ndiaye a contacté le pensionnaire de Minnesota par téléphone, pour arrondir les angles. A cet effet, le patron du basket national aurait demandé au sociétaire de Minnesota de reconnaître avoir été remboursé, le temps de régler le problème, arguant que le ministre des Sports Matar Bâ est en train d’être «secoué ». Flairant un mauvais coup, Gorgui Sy Dieng a opposé un niet catégorique et exigé le paiement intégral de son argent jusqu’au dernier centime, rapporte le journal sportif, Record.



Pour rappel, l’international qui évolue en NBA, à Minnesota, réclame au ministère des Sports et à la Fédération la rondelette somme de 38 millions F Cfa qu’il avait avancée pour payer les frais de regroupement de l’équipe nationale. En contrepartie, le natif de Kébémer a établi la réalité de la créance par la reconnaissance de dette signée par Tiéyacine du ministère des Sports. C’était le 25 août 2017, en Espagne. Et la dette devait être payée au plus tard le 4 novembre 2017. Mais, après plusieurs promesses vaines, le basketteur a tapé du poing sur la table pour exiger le payement de son argent.











Leral.net