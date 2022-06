Comment Macky Sall a passé la journée du 17 juin 2022 Hier, au moment où la rue était en proie à de violements affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, le chef de l’Etat, Macky Sall déroulait tranquillement son agenda.



Selon les informations de "L’Observateur", la journée du Président Sall a débuté avec le rappel des directives pour permettre aux citoyens de vaquer à leurs occupations et de faire régner l’ordre.



Le reste de la journée de Macky Sall a été très politique. Le chef de l’Etat est d’abord allé au King Fahd Palace, présider l’ouverture de la 50e assemblée générale de la Fédération internationale de jeunesses libérales.



Après la rencontre, Macky Sall est retourné au Palais, où il a effectué sa prière du vendredi. D’après des confidences des membres de son cabinet,, à l’annonce des premiers affrontements sur la Vdn et à Colobane, Macky Sall s’apprêtait à démarrer ses audiences.



A 16 heures, il est apparu à la salle des Banquets. Flanqué de son chef de Cabinet politique et directeur de Cabinet Mahmoud Saleh, le Président Sall a reçu les responsables de l’Apr du département de Dagana.



L’on souffle que Macky Sall suivait à temps réel l’évolution de la situation sur le terrain. Des témoins rapportent que plongé dans son smartphone, il répondait aux messages, le visage serein, agrémentant même ses interventions de blagues.



A la suite des responsables de Dagana, le patron de BBY a enchaîné, vers 19 heures, avec les apéristes du département de Ranérou. Une audience qui s’est poursuivie jusque tard dans la soirée.

