Comment Seyda Zamane a percé…Révélations

Ses débuts dans le social

Zeyda de son vrai nom Ndeye fatou Ndiarré Diop est entrée dans le monde du social avec son ONG “Entre Aide et Developpement. Déjà elle parcourait des pays pour sensibiliser sur la violence faite aux femmes à travers ses actions. Pour elle , la spiritualité repose sur tout pour lutter contre les violences et apaiser les coeurs.



Guide spirituelle de l’Association Taha Mounawara Taj Maha, la vénérée Zeyda Zamane avait l’habitude d’envoyer des messages avec son réseau. Parce que selon, elle, une application de ces messages dans la vie quotidienne par tous permettra de résoudre bons nombres de maux sur le monde.



Zeyda Zamane recommandait aux hommes la culture de l’amour, la paix, la tolérance. Car pour cette illuminée de Dieu qui guérit tout mal par la lumière divine qu’elle a reçu de l’être suprême, revenir vers Dieu, mettre sa vie en conformité avec le dessein divin et aimer son prochain élève l’homme



Sa vie amoureuse avec Massokhna Kane

Zeyda qui se proclame “maîtresse de secte” n’est nul autre que l’ex épouse d’un célèbre défenseur des consommateurs Sénégalais à savoir Maitre Me Massokhna Kane. Mieux, son fils (dont Kocc Barma parlait) fut un temps le mari de la fille du Président d’Ascosen, Momar Ndao.



Selon une source , la dame en question a débuté dans la voyance avant d’ouvrir un Cabinet de consultance. De son avis Zeyda ne bénéficie pas de toutes ses facultés mentales.



Zeyda Zamane ou le “Cheval de Troyes” des loges maçonniques pour le Senegal



On trouve aussi dans sa secte les préceptes bouddhistes. Mais le fond de son commerce sera bien entendu les pseudo délivrances comme l’autre petit fils de Soundiata avec qui elle partage le même accoutrement!

Mais l’aspect politique est ce soutien affiché des ONG qui cherchent à imposer la théorie du genre à nos sociétés africaines. Les images sont édifiantes: le pouvoir religieux doit passer aux femmes pour espérer moins de levée de bouclier sur les questions relatives au LGBT.



Sous le prétexte des (VBG) violences basées sur le genre, les loges qui financent ces ONG cherchent par des moyens détournés à remettre sur la table la question des droits des LGBT au Senegal cette fois ci avec “l’opium du peuple” comme allier. A travers elle les loges obtiennent cet allier qui avec la pauvreté ambiante pourra recruteur à coup de millions de F CFA





