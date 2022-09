Comment envoyer de l'argent au Sénégal au meilleur prix ? Vous souhaitez faire parvenir de l’argent à vos proches ? Théoriquement cela ne semble en rien compliqué… sauf si ces derniers habitent à l’étranger, et en l'occurrence au Sénégal.



Pour ce faire, vous devrez effectuer ce que l’on appelle un transfert d’argent international, et choisir parmi une multitude d’acteurs du secteur le meilleur intermédiaire pour vous accompagner dans cette procédure. Reste que les tarifs pratiqués par certaines entreprises peuvent se révéler aussi peu transparents que bon marché. Il est donc nécessaire de faire quelques recherches en amont afin de savoir comment envoyer de l’argent au Sénégal au meilleur prix.





Pour vous faciliter la tâche, on vous dit tout ce que vous devez savoir dans l’article ci-dessous.



Transfert d'argent Sénégal : comment bénéficier des meilleurs taux



En premier lieu, il est nécessaire de savoir comment faire pour pouvoir profiter des meilleurs taux d’envois.



A ce titre, il est possible pour commencer de profiter d’un outil permettant de suivre en temps réel l’évolution des marchés pour profiter du taux de change le plus bas. Et Monisnap propose un tel outil susceptible d’être d’une aide précieuse quand il s’agit de déterminer la période à laquelle il s’avère le plus avantageux de procéder à l’envoi de son argent.



Mais afin de garantir des taux bas pour réaliser un transfert d’argent, il n’est pas suffisant de se reposer sur le suivi des taux de change. Il est ainsi nécessaire de trouver l’entreprise la plus à même de proposer des prix d’envois peu élevés, fixes et transparents comme le fait Monisnap. Monisnap c’est donc la garantie de ne plus subir le manque de clarté et les frais cachés pratiqués par les anciennes enseignes du secteur, tout en étant simplement derrière votre ordinateur.



Envoyer de l'argent au Sénégal en ligne, c'est possible avec Monisnap !



Convaincu par les taux proposés par Monisnap ? Plus qu’à savoir comment



Combinant transparence, clarté, et interface d’envoi digitalisée et sécurisée… Monisnap s’est imposé depuis 2018 sur le marché de l’envoi d’argent à l’étranger en dépoussiérant le tout. Une révolution qui vous offre l’opportunité aujourd’hui d’envoyer de l’argent au Sénégal, en ligne et donc d’où vous le souhaitez, et ce en quelques clics seulement :



Commencez par vous connecter à votre espace Monisnap, ou créez votre compte si ce n’est pas déjà fait.

Il vous faudra ensuite sélectionner la recharge qui vous correspond le mieux au regard de vos besoins et de votre consommation et des offres mises à disposition par Monisnap pour le Sénégal.



Ensuite, il vous faudra aussi renseigner le numéro de votre téléphone mobile accompagné de la somme que vous désirez ajouter à votre crédit.

Pour finir, il vous faudra choisir votre solution de paiement et procéder au paiement de la somme due !



Une fois ces différentes étapes effectuées avec succès, il vous reste à informer votre bénéficiaire que le transfert a été effectué afin qu’il puissent se rendre dans une des 400 000 agences Monisnap, réparties dans le monde entier.



Où et comment retirer l’argent au Sénégal ?



Pour finir, et une fois que vous avez réalisé votre envoi et prévenu votre proche de l’arrivée imminente de l’argent, ce dernier devra se rendre dans une agence partenaire Wafacash, parmi plus de 300 points de retrait disponibles au Sénégal, pour retirer l’argent.

Il devra obligatoirement se munir :



- D’une pièce d’identité valide avec photo

- Du numéro de la transaction concernée



A noter que l'argent à récupérer sera immédiatement disponible en Francs CFA dans l’agence de votre choix, et ce quelques minutes seulement après la confirmation de l’envoi d’argent au Sénégal.



Monisnap, ce sont de nombreux avantages pour les expéditeurs comme pour les destinataires, qui ont su convaincre pas moins de 700 000 utilisateurs.

