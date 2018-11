Comment faire de nos enfants des petits musulmans épanouis ?

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Peu importe le mode d’instruction que l’on ait choisi pour nos enfants, école privée ou école publique, l’éducation religieuse de nos petits musulmans reste une obligation qui incombe à chaque parent. C’est clairement le rôle de notre vie, celui pour lequel on doit faire des sacrifices et redoubler d’efforts.



Le Prophète ﷺ a dit : « Un parent ne peut rien léguer de mieux à son enfant qu’une bonne éducation » (rapporté par Al Boukhari )



Et s’il y a bien une chose que l’on ne peut pas déléguer, c’est celle-ci ! C’est à nous, parents, de faire germer et grandir la foi de nos enfants et ce, dès le plus jeune âge. (Avec l’aide d’Allah sans qui rien n’est possible). Il ne s’agit pas là d’en faire des savants en herbe, mais simplement des enfants ayant un amour profond et sincère pour Allah et Son Messager. Et lorsque l’on vit dans un pays non-musulman, il s’agit parfois d’un vrai défi !



Dans cet article, je partage avec vous quelques conseils pour faciliter l’éducation religieuse de nos enfants au quotidien.



Le Tawhid avant tout !

Enseigner le Tawhid aux enfants ce n’est pas leur faire apprendre des règles par cœur, mais c’est les imprégner de l’unicité d’Allah au quotidien. La meilleure chose que tout parent puisse faire, c’est de parler continuellement d’Allah.



“Allah a dit ceci dans le Coran…”“ C’est Allah qui a créé tout cela… “, « Allah aime quand tu fais cette bonne action… ”, « Si tu veux quelque chose demande d’abord à Allah, car Il aime qu’on Lui demande.” « N’oublie pas de remercier Allah qui t’a accordé cela, et rends-toi compte comme Il est Généreux.”« Lorsque tu fais une bêtise, demande pardon à Allah car Il est Le Pardonneur.”

Les exemples sont infinis…



De cette manière, vos enfants s’attacheront à leur Créateur. Ils comprendront à quel point ils ont besoin de Lui au quotidien, et leur amour pour Allah grandira (par Sa permission).

Le Prophète a dit en ce sens : « Faites-en sorte que la première parole de vos enfants soit « Il n’y a de divinité qu’Allah » [Lâ ilâha illAllah] »



Soyez des exemples !

Si vous souhaitez voir votre enfant pieux et obéissant envers Allah, il va de soi que vous devez l’être en premier lieu. Que ce soit dans votre comportement ou dans votre pratique, essayez de toujours montrer le bon exemple.

{Ô vous qui croyez! Préservez vos personnes et vos familles, d’un Feu (l’Enfer), dont le combustible sera les gens et les pierres.} (At-Tahrim 66:6)



Et s’il vous arrive de commettre des erreurs (votre enfant ne manquera pas de vous le faire remarquer), expliquez-lui l’importance de demander pardon constamment à Allah, car personne n’est parfait. Reconnaître vos erreurs sera là aussi un exemple d’humilité face au Seigneur des Mondes. Ne soyez pas vexé ou gêné par la remarque de votre enfant, au contraire remerciez-le et félicitez-le de vous avoir repris.



Donnez-leur accès au savoir

Il existe désormais une multitude de supports pour ouvrir les portes du savoir et de l’apprentissage aux enfants musulmans. Jouets, livres, jeux éducatifs, cours et activités en ligne, il y a vraiment de quoi faire pour les faire partir à la découverte de la beauté de l’Islam, du Coran, de la langue arabe, des histoires des Prophètes, etc. Et même si vous-même n’avez que peu de connaissances religieuses, c’est l’occasion d’entamer ce cheminement ensemble.



Encouragez-les et n’utilisez pas la contrainte

Félicitez votre enfant à chaque fois qu’il fait une bonne action, en lui expliquant que non seulement vous êtes fier de lui, mais qu’avant toute autre chose, il gagne l’amour d’Allah en se comportant ainsi. Rappelez-lui que la meilleure des récompenses est la satisfaction de son Créateur, et la plus sévère des punitions est Sa colère. Apprenez-lui à ne pas vous craindre vous, mais à craindre Allah où qu’il soit et quoiqu’il fasse. Et récompensez-le lorsqu’il fait des efforts et des progrès pour lui donner le goût de continuer dans cette voie.



Pratiquez ensemble

Priez en famille, lisez des livres, récitez le Coran, allez à la mosquée, créez des routines religieuses pour que cela fasse tout naturellement partie de votre vie de famille, et, si possible, dès le plus jeune âge. Les deux parents ont un rôle à jouer dans l’éducation religieuse des enfants. C’est un travail d’équipe !



Expliquez les interdits sans frustrer

A partir d’un certain âge, il devient indispensable d’expliquer à son enfant qu’il y a des interdits (musique, fête païenne, relations filles / garçons, etc…). Certains, notamment les enfants qui ont l’habitude de côtoyer des non-musulmans ou “non-pratiquants”, auront très certainement plus de mal à accepter et à comprendre cela, étant donné qu’ils voient tout l’inverse autour d’eux.



Armez-vous de patience et de douceur pour leur montrer qu’il y a une logique à chaque interdit et qu’à travers Ses règles, Allah ne veut que nous préserver. Les enfants sont capables de comprendre beaucoup de choses, à condition de savoir expliquer avec des mots adaptés à leur âge. Plutôt que de mettre l’accent sur le “haram” en leur disant de ne pas faire telle ou telle chose, essayez également de leur montrer tout ce qu’ils PEUVENT faire.



Le Prophète ﷺ a dit « Lorsqu’une chose est ornée de douceur, elle l’embellit, et lorsqu’elle en est privée, elle l’enlaidit. » (Rapporté par Muslim 2594)



Invoquez pour eux

L’invocation est la meilleure arme pour préserver nos petits musulmans et faire grandir l’amour d’Allah dans leur cœur. Nos enfants seront très certainement confrontés à de nombreuses tentations tout au long de leur vie (comme on l’a tous été par le passé). Et comme nous, ils ne seront pas parfaits et commettront des erreurs malgré tous les efforts que l’on fournit pour les préserver et les guider vers le bien au quotidien.



Soyez indulgents, soyez patients et invoquez pour qu’Allah leur accorde la guidée, et la persévérance dans les actes d’adoration comme l’a fait le Prophète Ibrahim (‘alayhi salam).

{O mon Seigneur ! Fais que j’accomplisse assidûment la prière, ainsi que parmi ma descendance ; exauce ma prière, ô notre Seigneur !} (Sourate 14 Verset 40)



Instruisez-vous

Augmentez vos connaissances religieuses afin de ne pas leur transmettre de fausses croyances, des pratiques innovées, ou encore de rendre permis ce qu’Allah a interdit et vice-versa. Lorsque votre enfant vous pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre, n’ayez pas de honte, ni de gêne à lui avouer que vous ne savez pas. Au contraire ce sera l’occasion de partager cet apprentissage avec lui, et de lui montrer que la quête de la science et du savoir se fait tout au long de la vie.



D’après Anas (qu’Allah l’agrée), le Prophète ﷺ a dit: « Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman ».











Rapporté par Ibn Maja et authentifié par Cheikh Albani

debbosenegal.com

