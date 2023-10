Comment l’Afrique peut devenir le moteur de la croissance économique mondiale durant les prochaines décennies (rapport)

ntitulé « Africa’s Economic Renaissance – Reimagining the Continent’s Role in Revitalizing the Global Economy », le rapport précise que l'économie mondiale est entrée dans une longue période de ralentissement au cours des deux dernières décennies. La moyenne de la croissance mondiale sur la période 2017-2021 s’est établie à 2,4%, contre une moyenne de 3,7% durant la période 1996-2000.



La quasi-totalité des leviers qui avaient soutenu la croissance et la prospérité au début des années 90 se sont affaiblis. Même avant la pandémie du coronavirus, la croissance mondiale ralentissait déjà du fait du vieillissement de la population, du ralentissement de la productivité, de l’augmentation des niveaux de la dette publique, de la hausse de la fréquence et de la gravité des catastrophes naturelles, ou encore de la multiplication des obstacles au commerce et à la libre circulation des personnes.

La situation s'est corsée avec les chocs consécutifs liés à la pandémie du coronavirus, à la guerre en Ukraine, et aux hausses de taux rapides visant à combattre l’inflation.

Combinés à des facteurs structurels préexistants, ces chocs ont créé de forts vents contraires pour l'économie mondiale et ses perspectives de croissance au cours des prochaines années.



Si rien n’est fait pour revitaliser l'économie, le monde ferait face à une « décennie perdue ». Selon les prévisions de la Banque mondiale, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial devrait tomber à son niveau le plus bas depuis trois décennies, à 2,2 % par an d'ici à 2030.



Un énorme marché de consommation et une main-d’œuvre abondante



Le rapport indique que des politiques ciblées et coordonnées à l'échelle internationale sont cependant susceptibles d’aider l’économie mondiale à remonter la pente. Ces politiques consistent notamment à accroître la participation des femmes et des jeunes à la population active, à faciliter la circulation de la main-d'œuvre, à réduire les coûts et les obstacles au commerce et à réduire sensiblement les émissions des gaz à effets de serre pour limiter le réchauffement de la planète.



Dans ce cadre, l’Afrique a un rôle crucial à jouer, grâce à ses nombreux atouts et avantages comparatifs.



Alors que toutes les régions du monde sont touchées par le vieillissement démographique, la part de la population âgée de 65 ans ou plus sur le continent est restée à peine à 3 % au cours des quatre dernières décennies. Avec près des deux tiers de sa population âgée de moins de 30 ans et 40 % de moins de 14 ans, l'Afrique est le continent le plus jeune du monde. Cela représente un énorme réservoir de main d’œuvre.



La population du continent devrait également doubler d'ici 2050, passant de 1,4 milliard à 2,8 milliards d'habitants, offrant ainsi un énorme marché de consommation qui sera le principal moteur de la demande mondiale de biens et de services.

D’autre part, l’Afrique dispose de ressources naturelles abondantes et très diversifiées. Elle abrite notamment près de 30 % des réserves mondiales de minerais, 12 % des réserves de pétrole et 8 % des réserves de gaz naturel. En outre, le continent possède les plus grandes réserves de cobalt, de diamant, d'uranium, de platine et de terres rares. L’importance de la plupart de ces éléments pour l’économie mondiale augmente rapidement, en particulier dans les industries stratégiques de haute technologie telles que les semi-conducteurs, les batteries électriques et les énergies propres.



Le continent abrite aussi 65 % des terres arables non cultivées, ce qui le rend essentiel à la sécurité alimentaire mondiale à long terme, ainsi que de gigantesques ressources dans le domaine des énergies renouvelables. A titre d'exemple, l'installation de panneaux solaires sur 1% seulement de la superficie du Sahara serait plus que suffisant pour répondre à la demande d'électricité de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique réunis.



Des investissements substantiels dans les infrastructures



Et last but not least, la position géographique stratégique de l’Afrique facilite les échanges commerciaux avec toutes les autres régions du monde. Le continent est, en effet, entouré de mers et d'océans de tous les côtés. Sur les 54 pays du continent, 38 sont des Etats côtiers.

Le rapport estime dans ce cadre que l’énorme potentiel de l’Afrique pourrait lui permettre de réaliser des taux de croissance très élevés sous quelques conditions.



La marge de progression de l’Afrique est considérable.



Malgré ses ressources naturelles et énergétiques limités, le Vietnam a par exemple réussi à multiplier son PIB par sept au cours des 30 dernières années (de 45 milliards de dollars en 1990 à 332 milliards de dollars en 2021). Si l'Afrique peut atteindre des taux de croissance similaires au cours des trois prochaines décennies, elle aura le potentiel de contribuer à l'économie mondiale à hauteur de 20 000 milliards de dollars en 2050. Ces modélisations ne sont pas irréalistes. L'Afrique a déjà réussi à tripler son PIB, qui est passé de 900 milliards de dollars à 2700 milliards de dollars entre 1990 et 2021. Au cours de la même période, le PIB de l'Éthiopie a été multiplié par 7,6, soit plus que le taux enregistré au Vietnam. Le Ghana et la Tanzanie ont, quant à eux, multiplié leur PIB respectivement par 5 et 4,6. Or, une croissance robuste, inclusive et verte en Afrique permettra non seulement à des centaines de millions de personnes vivant sur le continent de sortir de la pauvreté, mais aussi d'accélérer le rebond de l'économie mondiale.



Pour atteindre cet objectif, des investissements substantiels dans les infrastructures physiques et sociales défaillantes et inadaptées du continent sont nécessaires. Cela requiert notamment un engagement plus fort et plus cohérent de la part des institutions financières multilatérales sur le continent, des accords de coopération plus équilibrés et plus transparents entre les pays africains et les autres pays du monde et des partenariats à long terme avec le secteur privé.

