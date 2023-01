Comment savoir qu’un casino en ligne est fiable ? Il y a des facteurs qui permettent d’identifier et de juger de la fiabilité d’un casino en ligne. Découvrez-les dans cet article afin d’éviter les arnaques.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2023 à 14:44 | | 0 commentaire(s)|





La légalité



Qui dit casino fiable dit forcément casino légal. Il est très important que le casino soit légal. Avant de jouer sur un casino en ligne, vous devez vous assurer que ce dernier détient l’autorisation de fournir des jeux casinos dans le pays où il opère. En France par exemple, c’est l’Autorité Nationale de Jeux (ANJ) qui se charge de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en émettant des normes et en veillant à leur respect. Mais l’ANJ ne délivre pas des agréments pour le casino.



Cela fait que les casinos français font appel à d'autres structures internationales telles que la Curaçao e-gaming, la Malta Gaming Authority, etc. pour obtenir une licence. Assurez-vous que l’autorité soit reconnue dans l’industrie. Ensuite, vérifiez que la société est enregistrée. Ces informations sont généralement disponibles en bas sur le site Web du casino.



Un service clientèle de qualité



Pour qu'un casino en ligne soit considéré comme digne de confiance, il doit être en mesure de fournir aux joueurs le soutien nécessaire pour résoudre leurs problèmes. Pour vérifier si un casino en ligne en vaut la peine sur ce point, vous pouvez lire les avis et commentaires laissés par d’autres utilisateurs. Dans quelle langue le service est-il disponible ? Comment puis-je les contacter ? Autant de questions auxquelles vous devriez trouver des réponses avant de vous inscrire sur un casino en ligne.



La sécurité de vos informations et des transactions financières



Avant de jouer sur un casino en ligne, il faut nécessairement créer un compte utilisateur. Pour ce faire, vous devrez renseigner des données personnelles. Au nombre de celles-ci peuvent figurer :

• Votre nom et votre (vos) prénom(s)

• Votre adresse e-mail

• Votre numéro de téléphone

• Votre adresse physique

•

Un casino en ligne fiable se doit de vous assurer obligatoirement que vos données sont protégées et qu’elles ne tomberont pas dans les mains de tierces personnes. Pour jouer avec de l’argent réel, il faut nécessairement faire un dépôt d’argent sur le casino. De même lorsque vous obtenez des gains, vous devrez pouvoir les retirer. Par conséquent, la plateforme doit être également en mesure de garantir la sécurité des transactions et de vos informations bancaires pour que vous soyez à l'abri de fraudes ou arnaques éventuelles.



Les moyens de retrait proposés



Il peut vous arriver de tomber sur un casino en ligne qui propose de nombreuses méthodes pour approvisionner votre compte contre un petit nombre de méthodes de retrait. Dans de nombreux cas, ces types de casinos en ligne ont pour seul but de recevoir vos paiements. Ils ne vous offrent alors plus la possibilité de procéder à des retraits. Vous devez donc être vigilant lorsque vous avez affaire à ce genre de casino.



















