Comment se préparer à la prochaine pandémie?

Nous savons déjà comment faire mieux la prochaine fois et ce qu'il en coûtera. Lors de la pandémie de COVID-19, des millions d'habitants des pays pauvres sont morts par manque d'accès aux médicaments qui étaient stockés dans les pays riches. Il aurait fallu renoncer à tous les droits de propriété intellectuelle liés aux vaccins, aux tests, aux équipements de protection et aux médicaments en rapport avec la pandémie, et que toutes les parties prenantes s'engagent à partager leur technologie et à fournir les fonds nécessaires pour aider les pays pauvres.



Pourtant, lors de la crise du COVID-19, nous avons vu que même le partisan le plus puissant de la gouvernance internationale, les USA, n'ont pas hésité à enfreindre les règlementation et les normes qu'ils considéraient contraires à leur intérêt immédiat. Freiner certains déplacements humains pour contenir la propagation d'un virus est une chose, mais



En outre, grâce à une courageuse



Pire encore, alors que les Etats des pays en développement étaient soumis à des obligations contractuelles strictes, les laboratoires n'étaient pas soumis à l'obligation minimale de livrer les produits qu'ils avaient promis en temps voulu. Ils ont insisté sur le secret - pour des raisons qui sont maintenant claires - même si cela signifiait violer les lois sur la transparence d'un pays. Dans nombre de pays en développement, les autorités ont dû ainsi choisir entre sauver la vie de leurs citoyens ou préserver les valeurs démocratiques. En guise de compromis, au moins un pays a choisi d'acheter les vaccins à la Russie. Pour d'autres, la Chine était la seule source possible.



Toute politique rationnelle commence par la reconnaissance du fait que le contrôle des pandémies est dans l'intérêt de tous. Etant donné l'incapacité apparente des pays riches et puissants à tenir leurs engagements en cas de crise, la solution raisonnable consiste à garantir à chaque pays la capacité de produire des produits permettant de lutter contre une pandémie et à éliminer les obstacles prévisibles qui peuvent l'empêcher de le faire. Autrement dit, il faut accepter une large dérogation en matière de propriété intellectuelle et sanctionner sévèrement tout laboratoire pharmaceutique qui ne respecte pas cette dérogation, notamment dans le cas où sa production est exportée vers un pays en développement.



Pour garder une longueur d'avance sur les menaces futures, une partie de la technologie pertinente doit être transférée dès maintenant. Les Etats et les entreprises doivent s'engager à faciliter tout transfert supplémentaire qui pourrait s'avérer nécessaire. Les Etats devraient disposer des outils et de l'autorité juridique voulus pour forcer ou inciter les entreprises relevant de leur juridiction à partager ces technologies, tandis que les pays en développement devraient avoir le droit d'intenter une action en justice lorsque ce n'est pas le cas. Ceci dit, au niveau international les mécanismes d'application sont faibles ; lors de la pandémie de COVID-19, plusieurs pays occidentaux ont violé la réglementation et les normes internationales sans conséquence pour eux. C'est pourquoi il faut impérativement que les pays du Sud global disposent de capacités de production et de développement des médicaments.



Nous ne pouvons non plus faire confiance aux pays avancés pour fournir un financement d'urgence si la situation l'exige. Dans les négociations actuelles, simplement les amener à prendre des engagements préalables s'apparente à un véritable arrachage de dents. Encore une fois, pour garder une longueur d'avance sur les menaces futures, nous devons dès maintenant mobiliser les fonds nécessaires et établir des règles claires pour les fournir. Même s'il est peu probable que certains pays contribuent aujourd'hui à ces fonds (il n'y a rien à attendre des républicains du Congrès américain), il est encore possible de parvenir à un accord contraignant pour permettre de financer via des canaux multilatéraux tels que les banques de développement et le FMI.



Il y a ici un quiproquo. Le contrôle des futurs agents pathogènes exigera l'accès aux données, aussi tous les pays doivent-ils s'engager à partager les leurs. Mais durant la crise de COVID-19, lorsque l'Afrique du Sud a identifié un nouveau variant, cela c'est retourné



Lors de la pandémie de COVID-19, nous avons donné la priorité au profit des laboratoires pharmaceutiques plutôt qu'à la vie et au bien-être des habitants des pays en développement. C'était immoral, honteux et contre-productif. Si on laisse prospérer un agent pathogène où que ce soit, la planète est au risque d'une mutation dangereuse pour tous. Alors que l'Amérique et ses alliés européens mènent une bataille pour conquérir les cœurs et les esprits dans les pays en développement, ils se sont tirés une balle dans le pied en exposant la faiblesse de leur démocratie. Le reste du monde constate que des gouvernements se mettent au service des grands laboratoires pharmaceutiques au point de leur sacrifier leur propre sécurité.

Pour la prochaine pandémie, nous devons nous préparer à une réponse plus équitable, plus inclusive et plus rationnelle. Confrontés à une tâche urgente, les réunions de l'ONU du mois dernier ont donné des résultats très insuffisants.

Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz

Prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz est professeur à l'université de Columbia à New-York et co-président de la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises (ICRICT).

© Project Syndicate 1995–2023

