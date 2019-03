Comment se protéger dans une ambiance de stress ?

Le travail s'accumule, les conflits s'installent ? Ne laissez pas le stress gâcher vos journées. Quelques conseils pour vous protéger des tensions et garder le moral. Ambiance de travail délétère ou conflits familiaux ?



Quelle qu'en soit la cause, une atmosphère de stress finit par vous atteindre. Angoisses, perte d'appétit ou troubles du sommeil : les conséquences sont souvent insidieuses et s'installent dans le temps, créant une tension physique et morale dangereuse.



La solution ? Pour éviter la crise de nerfs, on se protège ! L'importance des pauses L'ambiance au bureau frôle l'atmosphère toxique ? Avant de tout plaquer, tentez de vous relaxer. Première étape, favoriser des pauses régulières. Dans un bureau, les pauses sont souvent libres : nombre de salariés préfèrent s'en passer, pensant prouver leur implication ou rattraper du retard.



C'est votre cas ? Sachez que votre organisme a besoin de ces pauses pour évacuer le stress, particulièrement dans une ambiance négative. Offrez-vous dix minutes de vraie pause, sortez-vous aérer, respirez, coupez votre téléphone ou au contraire, appelez des amis. Évadez-vous de la pression pour vous rappeler que la réalité est à l'extérieur, et pas au bureau.



Créer sa bulle : le secret de la gestion du stress Vous protéger d'une ambiance stressante passe par la préservation de votre espace. La vie en mode off ? Pas simple à pratiquer au bureau, mais les préceptes en sont précieux. Si vous êtes débordée, laissez sonner le téléphone. Ne consultez pas vos e-mails toutes les cinq minutes et expliquez-le à vos collègues lorsqu'ils vous interrompent. Vous n'en serez que plus zen et plus productive !



À la maison, ménagez-vous des instants pour vous : oubliez votre téléphone, lancez de la musique, offrez-vous un bain. Quel que soit le moyen, construisez votre bulle de bien-être, au sein de laquelle les tensions ne pénètrent pas. Votre sérénité déteindra sur le quotidien. Refuser, négocier ou déléguer pour se protéger Au bureau ou à la maison, on déstresse ! Vous n'avez rien à prouver. Osez dire non lorsque la situation s'y prête, ou négocier dans le cas contraire. Un délai supplémentaire pour rendre un rapport vous soulagera d'une énorme pression.



À la maison, n'hésitez pas à refuser, vous n'êtes pas tenue à l'impossible. Refuser ou négocier ne sont pas des options ? Tâchez de déléguer. Sans abuser, évaluez les soutiens dont vous disposez et reposez-vous sur eux : une mère pour aller récupérer les enfants, une collègue pour vous donner un coup de pouce, une amie pour vous dépanner. Dans une ambiance de stress, les alliés sont essentiels.















afriquefemme.com

