Commentaires de M.V. Zakharova, représentant officiel du ministère russe de l'Intérieur, concernant la situation relative aux négociations internes au Venezuela

Plus précisément, nous voudrions à nouveau attirer l'attention sur la situation de M. A. Saab, l'Envoyé spécial du gouvernement du Venezuela. Ce dernier, comme on le sait, a été arrêté en juin 2020 à la demande des États-Unis par les forces de l'ordre du Cap-Vert. Depuis lors, Washington exerce une forte pression sur les autorités du Cap-Vert et sur le système judiciaire du pays, pour obtenir son extradition.

Nous sommes d’avis que les poursuites pénales contre M. A. Saab, qui détient un statut diplomatique et qui se déplaçait dans le cadre d’une mission humanitaire, sont motivées par des considérations politiques.

En faisant abstraction des aspects juridiques de ce problème, il apparait une ligne clairement visible entre la « conclusion » de l’affaire A. Saab et le dialogue qui se tient actuellement au Mexique. Ainsi, alors que des discussions de fond ont lieu sur des questions importantes qui affectent à des degrés divers la politique américaine envers le Venezuela, les personnes à Washington essaient essentiellement d'utiliser A. Saab comme levier supplémentaire pour faire pression sur le gouvernement du Venezuela. Nous y voyons une menace sérieuse pour les efforts des parties à trouver des solutions mutuellement acceptables pour le développement futur de ce pays.



Nous tenons à souligner que seuls les Vénézuéliens eux-mêmes peuvent déterminer leur sort et sont capables, dans un processus politique de respect mutuel, de surmonter les divisions existant au sein de la société vénézuélienne. Nous pensons qu'il est important de donner aux Vénézuéliens la possibilité de prendre cette décision de manière indépendante. Les tentatives d'interférence destructrice externe sont ici inappropriées, et la responsabilité des conséquences de telles actions devront être assumées par ceux qui, directement ou indirectement, sont à l’origine de telles tentatives.





La Russie, en tant que pays soutenant les négociations entre le gouvernement du Venezuela et la plate-forme unitaire de l'opposition, a de façon répétée appelé tous les membres de la communauté internationale à contribuer à la création d'une atmosphère qui soit aussi favorable et constructive que possible dans le cadre du dialogue qui se déroule actuellement au Mexique. Dans ce contexte, certaines actions d'acteurs extérieurs, menaçant de saper la confiance fragile qui s'est développée entre les parties, sont source d’inquiétudes.Source : https://www.lejecos.com/Commentaires-de-M-V-Zakhar...