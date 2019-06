Commerce : La dématérialisation du système douanier africain exigée

Lundi 24 Juin 2019

Le forum régional sur le commerce en Afrique du Centre et de l’Ouest s’est tenu ce matin à Dakar. Ledit forum a regroupé 44 Etats africains. Seulement, les Etats membres considèrent que tant que la dématérialisation du système douanier des pays n’est pas faite, il ne sera pas utile de signer des accords.



D’après le Ministre du Commerce du Sénégal, Assome Aminata Diatta, le Sénégal pèse lourd sur la balance commerciale du continent africain. Et, elle encourage à développer davantage une zone de libre-échange de l’Afrique du Centre et de l’Ouest.



Leral

